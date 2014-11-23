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市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:14 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月18日持仓报告(表)

路透11月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月18日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(411,446口)

126,417 146,779 64,194 186,489 155,792 377,100 366,765 34,346 44,681

较11月11日变动(未平仓合约：减少3,385口)

213 -8,672 -4,129 2,816 14,192 -1,100 1,391 -2,285 -4,776

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.7 35.7 15.6 45.3 37.9 91.7 89.1 8.3 10.9

各类交易商数量(总计为368家)

107 120 113 95 99 276 277 (完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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