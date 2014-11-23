版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:13 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月18日持仓报告(表)

路透11月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(669,902口)

186,592 166,893 87,718 348,962 289,980 623,272 544,591 46,630 125,311

较11月11日变动(未平仓合约：增加9,295口)

-12,471 -7,055 5,717 15,578 11,882 8,824 10,544 471 -1,249

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.9 24.9 13.1 52.1 43.3 93.0 81.3 7.0 18.7

各类交易商数量(总计为610家)

141 202 170 141 200 386 497 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐