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市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:02 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月18日持仓报告(表)

路透11月21日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年11月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,459,175口)

403,713 148,350 491,300 487,153 761,936 1382166 1401586 77,009 57,589

较11月11日变动(未平仓合约：减少50,196口)

-38,406 -16,937 2,484 -13,602 -28,220 -49,524 -42,673 -672 -7,523

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 10.2 33.7 33.4 52.2 94.7 96.1 5.3 3.9

各类交易商数量(总计为334家)

102 103 134 92 100 271 281 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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