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市场报道 | 2014年 11月 23日 星期日 14:27 BJT

欧洲经济：没有面临全面通缩风险--ECB副总裁冈斯坦西欧

路透佛罗伦萨11月22日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周六表示，欧洲并没有面临陷入“全面通缩”的风险，但目前通胀率低得危险。

由于10月欧元区通胀年率远低于欧洲央行的中期目标，许多人担心欧元区可能将陷入日本式失落的十年通缩及衰退。

冈斯坦西欧在讨论会上表示，他认为“欧洲没有面临陷入全面通缩的风险，”因为在这样的风险下，所有成员国名义薪资均应下跌，“而这不可能发生”。

目前还不清楚他所谓“全面通缩”是什么意思。

欧洲央行总裁德拉吉周五誓言，将采取行动提高通胀率，冈斯坦西欧响应了他的誓言。10月欧元区通胀率为0.4%。

“这与货币政策有关，”当被问及谁应进行干预来提高物价时，冈斯坦西欧称，“这是欧洲央行的责任。”

但冈斯坦西欧称，通胀率太接近于零本身是危险的，因为这使偿还公共及民间债务更困难，并且阻碍经济成长。

他补充称，通胀指标通常不准确，如果该数据“接近于零，那么在现实中就已经是负值了。”(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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