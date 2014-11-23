欧洲经济：没有面临全面通缩风险--ECB副总裁冈斯坦西欧

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透佛罗伦萨11月22日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周六表示，欧洲并没有面临陷入“全面通缩”的风险，但目前通胀率低得危险。
由于10月欧元区通胀年率远低于欧洲央行的中期目标，许多人担心欧元区可能将陷入日本式失落的十年通缩及衰退。
冈斯坦西欧在讨论会上表示，他认为“欧洲没有面临陷入全面通缩的风险，”因为在这样的风险下，所有成员国名义薪资均应下跌，“而这不可能发生”。
目前还不清楚他所谓“全面通缩”是什么意思。
欧洲央行总裁德拉吉周五誓言，将采取行动提高通胀率，冈斯坦西欧响应了他的誓言。10月欧元区通胀率为0.4%。
“这与货币政策有关，”当被问及谁应进行干预来提高物价时，冈斯坦西欧称，“这是欧洲央行的责任。”
但冈斯坦西欧称，通胀率太接近于零本身是危险的，因为这使偿还公共及民间债务更困难，并且阻碍经济成长。
他补充称，通胀指标通常不准确，如果该数据“接近于零，那么在现实中就已经是负值了。”(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申