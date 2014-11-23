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亚洲 | 2014年 11月 23日 星期日 14:19 BJT

卢布汇率：未来两年卢布将继续贬值--前俄罗斯财长库德林

路透莫斯科11月22日 - 国际文传电讯社周六援引前俄罗斯财长库德林的话称，俄罗斯卢布未来两年将继续贬值。今年迄今卢布已下跌近30%。

卢布 在经济转差期间已走软，全球油价下跌及西方就乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁，更使情况雪上加霜。

“未来两年，(卢布)将走软，意味着将继续贬值一些，但跌速将很缓慢，”库德林对记者称；他是俄罗斯总统普京的长期伙伴。

分析师预计卢布将走势动荡，因为俄罗斯央行本月决定让卢布自由浮动。

库德林在周五发表的评论性文章中称，经济需要数年的成长，才能吸引外国投资者重回俄罗斯，并恢复对卢布的信心。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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