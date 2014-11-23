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亚洲 | 2014年 11月 23日 星期日 14:09 BJT

中东情势：伊朗核谈判可能再延期，美国认为存在巨大分歧

路透维也纳11月22日 - 世界大国与伊朗周六未能克服重大分歧，尚未打破伊朗核计划造成的12年来的僵局，磋商有可能再次延期。

美国国务卿克里称，尽管有迹象显示取得一些进展，但在距11月24日协议截止日期还有两天之际，双方仍存在“巨大分歧”。一位欧洲消息人士称，在周一前达成最终协议的可能性“非常小”。

外交人士称，有可能达成框架协议，但需要数周，不然就是数月，来就具体如何实施的所有重要细节达成一致。

“未来48小时内达成协议的机率非常低，”这位欧洲消息人士称，“我们感觉他们(伊朗磋商官员)没有太多的灵活性。”(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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