版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 23日 星期日 15:04 BJT

国际油市：OPEC小组检讨明年油市展望，为供应过剩讨论做准备--消息

路透伦敦/迪拜11月21日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，各国代表小组本周检讨了OPEC的2015年油市展望，为下周政策制定会议做准备，会中将决定如何应对原油可能供应过剩的问题。

在11月27日OPEC石油部长会议前，OPEC经济委员会(Economic Commission Board)周五在维也纳结束了两天的会议，但未提出政策建议。

委员会检讨了OPEC每月市场报告所公布的供需预测，该报告预测2015年OPEC原油需求下降，并称如果OPEC维持当前产量，市场上将供应过剩。

“这是对2015年展望进行一般讨论。”其中一名OPEC消息人士说。

但下周OPEC会议中并不一定会就OPEC减产达成一致，尤其是因为主要石油输出国沙特(沙乌地)阿拉伯尚未松口是否支持减产。

“这场会议可能是历来最困难的会议之一，”一位代表说。

OPEC在11月12日公布的最新石油市场报告中预估，明年全球对OPEC原油供应的需求，将远低于目前的供应水平，因美国页岩油兴起。 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐