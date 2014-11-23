欧元区经济：欧盟和欧洲央行呼吁爱尔兰继续撙节，削减预算赤字

路透都柏林11月21日 - 欧盟和欧洲央行周五力促爱尔兰继续削减预算赤字。几周前爱尔兰政府才向选民暗示撙节的时代结束。

爱尔兰去年成为第一个退出欧盟/欧洲央行/国际货币基金组织(IMF)纾困计划的国家，并预测今年增长率在欧元区国家中居最高水平。

但欧盟和欧洲央行表示，尽管爱尔兰今年可达成欧盟预算赤字低于国内生产总值(GDP)3%的目标，但应考虑进一步加税或削减支出。欧盟和欧洲央行目前仍每六个月一次派遣联合监督代表团赴该国评估。

“尽管有重大进步，但宏观经济调整进程仍需继续，”欧盟和欧洲央行在声明中呼吁爱尔兰政府准备推出进一步措施，以因应“未来财政风险”。

“更宏大的2015和2016年赤字目标，将有助降低仍相当高的政府债务相对于GDP之比。”声明称。

声明中承认，爱尔兰经济大幅好转，预测明年GDP成长率4.6%，略低于政府预测的4.7%。