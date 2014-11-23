基金产业：11月19日当周日本股票基金流入12亿美元资金--美银美林

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约11月21日 - 美银美林全球研究周五报告显示，11月19日当周全球投资者向日本股票基金投资12亿美元，因日本央行提高了刺激规模，且日本推迟了消费税上调计划。
该报告称，日本是唯一一个最近一周资金流入的重要国家或地区，该报告还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。股票基金总体流出8亿美元。
11月19日当周，日本首相安倍晋三表示，将推迟计划中的消费税上调，此前该国第三季意外陷入经济衰退。
另外日本央行继续买入公债及风险资产以支撑经济。前周资金流出量为38亿美元，为2010年5月以来最高流出量。
“在某种水平上，GDP意外下降只能是坚定了政府和央行的决心，将作出双倍的努力让经济回归通胀，”RiverFront Investment Group投资组合管理国际主管Chris Konstantinos称。
股票共同基金在股票基金资金流出总量中占17亿美元，股票共同基金通常由散户投资者购买。投资者从美国股票基金中撤资12亿美元，为四周来首次资金净流出。
报告显示，欧洲股票基金资金流出量为20亿美元，为12周来第11周流出。
RiverFront的Konstantinos表示，鉴于德国的反对，投资者质疑欧洲央行能否成功大举加强刺激措施。
债券基金流入21亿美元新资金，为连续第九周资金流入。投资者持续看好投资级债券基金，11月19日当周吸引了60亿美元资金；风险较高的高收益债券基金流出11亿美元资金，为五周来首次净流出。
投资者避开主要持有美国公债的基金，资金流出28亿美元，为九周来最高流出量。
持有通胀保值债券(TIPS)的基金资金流出量为1亿美元，为连续第11周流出资金。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申