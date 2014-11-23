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亚洲 | 2014年 11月 23日 星期日 15:39 BJT

基金产业：11月19日当周日本股票基金流入12亿美元资金--美银美林

路透纽约11月21日 - 美银美林全球研究周五报告显示，11月19日当周全球投资者向日本股票基金投资12亿美元，因日本央行提高了刺激规模，且日本推迟了消费税上调计划。

该报告称，日本是唯一一个最近一周资金流入的重要国家或地区，该报告还援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。股票基金总体流出8亿美元。

11月19日当周，日本首相安倍晋三表示，将推迟计划中的消费税上调，此前该国第三季意外陷入经济衰退。

另外日本央行继续买入公债及风险资产以支撑经济。前周资金流出量为38亿美元，为2010年5月以来最高流出量。

“在某种水平上，GDP意外下降只能是坚定了政府和央行的决心，将作出双倍的努力让经济回归通胀，”RiverFront Investment Group投资组合管理国际主管Chris Konstantinos称。

股票共同基金在股票基金资金流出总量中占17亿美元，股票共同基金通常由散户投资者购买。投资者从美国股票基金中撤资12亿美元，为四周来首次资金净流出。

报告显示，欧洲股票基金资金流出量为20亿美元，为12周来第11周流出。

RiverFront的Konstantinos表示，鉴于德国的反对，投资者质疑欧洲央行能否成功大举加强刺激措施。

债券基金流入21亿美元新资金，为连续第九周资金流入。投资者持续看好投资级债券基金，11月19日当周吸引了60亿美元资金；风险较高的高收益债券基金流出11亿美元资金，为五周来首次净流出。

投资者避开主要持有美国公债的基金，资金流出28亿美元，为九周来最高流出量。

持有通胀保值债券(TIPS)的基金资金流出量为1亿美元，为连续第11周流出资金。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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