《一周经济焦点》欧洲乃至全球均面临通胀下滑难题

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
银行对民间企业放款逾两年来一直呈现萎缩局面，而提供预测数据的少数分析师则预期该数据同比将再下滑约1%。
即使欧洲央行果真透过购买主权债实施量化宽松，在欧债收益率已然如此之低的情况下，其效果可能不会太明显。
其主要的效应将是“导致欧元在2016年末以前续贬至1.15美元，且减轻欧债收益率的上升压力；美债收益率因美联储收紧政策而上扬，或给欧债造成上升压力，”Capital Economics的Melanie Debono写道。
但多年来诸多分析师早就预测到美债收益率将上升。不过，尽管经济强劲增长且通胀温和(下周官方数据可望证实这点)，但美债收益率不是维持低档，就是进一步走低。
最近几个月来，许多央行已放宽政策，或为可能的放宽措施预做准备，市场因而愈发怀疑美联储到明年中期会否将指标利率升离纪录低位。(完) (编译 徐文焰/许娜/孙茉莉/龚芳; 审校 李爽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申