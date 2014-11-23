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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 07:23 BJT

《一周经济焦点》欧洲乃至全球均面临通胀下滑难题

银行对民间企业放款逾两年来一直呈现萎缩局面，而提供预测数据的少数分析师则预期该数据同比将再下滑约1%。

即使欧洲央行果真透过购买主权债实施量化宽松，在欧债收益率已然如此之低的情况下，其效果可能不会太明显。

其主要的效应将是“导致欧元在2016年末以前续贬至1.15美元，且减轻欧债收益率的上升压力；美债收益率因美联储收紧政策而上扬，或给欧债造成上升压力，”Capital Economics的Melanie Debono写道。

但多年来诸多分析师早就预测到美债收益率将上升。不过，尽管经济强劲增长且通胀温和(下周官方数据可望证实这点)，但美债收益率不是维持低档，就是进一步走低。

最近几个月来，许多央行已放宽政策，或为可能的放宽措施预做准备，市场因而愈发怀疑美联储到明年中期会否将指标利率升离纪录低位。(完) (编译 徐文焰/许娜/孙茉莉/龚芳; 审校 李爽)
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