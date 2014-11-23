《独家新闻》中国准备再次降息，因担心通缩风险--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**呼吁政府大胆行动**
许多中国经济学家不断呼吁政府采取大胆的政策行动，因近期数据显示第四季中国经济流失更多动能，消费物价通胀出现下滑。全年成长料无法达成政府7.5%的目标，可能成为24年来经济扩张最疲弱的一年。
多家政府智库已敦促中央下修明年的经济成长目标，可能从今年的7.5%左右下修至约7%。
中央将在下月的工作会议上拟定2015年经济与改革计划，包括经济增长目标。明年3月的人大会议上将公布新的经济增长目标。
中国领导人还担心，经济急速放缓可能损害就业，影响公众对政府改革的支持。
中国人民银行对于利率调整或人民币汇率，并没有最终的决定权。货币与汇率政策的大方向由国务院或中央政治局所订定。
中央有意在明年推进一些较为艰困的改革举措，包括推行财政改革以解决庞大的地方政府债务，而降低利率或许可以抵消地方政府违约的风险。
部分了解政策内情的人士表示，降息之举也受到本月20国集团(G20)峰会的影响，与会国家在会上誓言提振全球疲弱的经济成长。
中国将主办2016年的G20峰会，正努力维持其作为全球成长重要引擎的影响力。(完) (编译 张荻/徐文焰/陈宗琦；审校 白云/郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申