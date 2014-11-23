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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 07:39 BJT

《独家新闻》中国准备再次降息，因担心通缩风险--消息

**呼吁政府大胆行动**

许多中国经济学家不断呼吁政府采取大胆的政策行动，因近期数据显示第四季中国经济流失更多动能，消费物价通胀出现下滑。全年成长料无法达成政府7.5%的目标，可能成为24年来经济扩张最疲弱的一年。

多家政府智库已敦促中央下修明年的经济成长目标，可能从今年的7.5%左右下修至约7%。

中央将在下月的工作会议上拟定2015年经济与改革计划，包括经济增长目标。明年3月的人大会议上将公布新的经济增长目标。

中国领导人还担心，经济急速放缓可能损害就业，影响公众对政府改革的支持。

中国人民银行对于利率调整或人民币汇率，并没有最终的决定权。货币与汇率政策的大方向由国务院或中央政治局所订定。

中央有意在明年推进一些较为艰困的改革举措，包括推行财政改革以解决庞大的地方政府债务，而降低利率或许可以抵消地方政府违约的风险。

部分了解政策内情的人士表示，降息之举也受到本月20国集团(G20)峰会的影响，与会国家在会上誓言提振全球疲弱的经济成长。

中国将主办2016年的G20峰会，正努力维持其作为全球成长重要引擎的影响力。(完) (编译 张荻/徐文焰/陈宗琦；审校 白云/郑茵)
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