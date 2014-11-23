重温稿-美国股市：道指和标普500指数收盘创纪录，因中国减息和欧洲央行举措

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美股全线上涨，三大股指连升第五周
* GameStop公布业绩后下跌，Ross和Autodesk上涨
* 科技股下跌，限制Nasdaq指数升幅
* 道指和标普500指数均上升0.5%，Nasdaq指数涨0.2%
路透11月21日 - 美国股市周五上涨，三大股指连升第五周，之前中国央行减息，欧洲央行表示已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以提振区内经济。
美股各板块上涨，道指和标普500指数周五刷新纪录收盘高位。标普500指数的10大类股全部收涨，在纽约证交所交易的公司股票中63%收升，在Nasdaq市场交易的公司股票则约50%收高。
中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。 欧洲央行还表示，已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以此鼓励银行业放贷并使经济恢复活力。
Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说，“这是两拳连发，推动全球经济成长。”
道琼工业指数 收高91.06点，或0.51%，至17,810.06点；标准普尔500指数 升10.75点，或0.52%，至2,063.50点；Nasdaq指数 上扬11.103点，或0.24%，至4,712.970点。
道指和标普500指数刷新纪录收盘高位。本周，道指上涨1%，标普500指数升1.2%，NASDAQ指数上涨0.5%。三大股指均连涨第五周。
大型科技股下跌，限制Nasdaq指数升幅。微软 下跌1.5%，报47.97美元，Netflix Inc 下滑2.1%，报360.28美元。
视频游戏零售商GameStop Corp 暴跌13%，报37.86美元，上日公司公布的季度营收和获利远低于预期。GameStop是最大跌幅的标普500指数成分股。
在标普500指数中，Ross Stores 和Autodesk Inc 升幅居前。两家公司在周四收盘后公布业绩。Ross Stores跳升7.3%，报89.27美元。Autodesk上涨6.1%，报61.95美元。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,029和1,039，比率为1.95:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,461和1,286，比率为1.14:1。
96支标普500指数成份股触及52周新高，没有公司的股价触及52周新低；111支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，44支触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为65亿股，高于本月迄今的日均值63.5亿股。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申