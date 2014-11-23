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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--11月24日-12月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    11月24日当周
    
    11月24日(一)
    暂无重要数据 
    
    11月25日(二)
    暂无重要数据 
    
    11月26日(三)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         10月             --       49.6
               出口(亿新西兰元)                                          --       36.1
               贸易收支(亿新西兰元)                                      --   逆差13.5
                                              截止10月的一年             --    顺差6.5 
    
    11月27日(四)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       10月             --        持平
    0030 澳洲资本支出                                第三季            -1.5%     +1.1%
             建筑类支出                                                -2.0%     +2.0%
             机械类支出                                                -1.0%     -0.9%
    2145 新西兰建筑许可                                10月             --      -12.2% 
 
    11月28日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　  11月             --       26.5%
                             企业活动指数                       　　    --       37.8%
    0030 澳洲民间部门信贷                              10月            +0.5%     +0.5%
             房屋信贷                                                   --       +0.6% 
    
    12月1日当周
    
    11月30日-12月1日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             11月             --       +0.2% 
       
    11月30日(日)    
    2145 新西兰贸易条件                               第三季            --       +0.3%
    
    12月1日(一)
    0030 澳洲企业库存                                 第三季            --       +0.8%
    0030 澳洲企业总获利                               第三季            --       -6.9%
             企业税前获利                             第三季            --       -15.6%(完)
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