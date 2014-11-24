欧洲经济指标预测--11月24日-12月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月24日(一) 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第三季 -- 419.6 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 103.0 103.2 企业现况指数 108.0 108.4 企业预期指数 98.6 98.3 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差15.3 11月25日(二) 0700 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.1% +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.2% +1.2% 0745 法国企业景气指数 11月 正97 正97 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.1% 11月26日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 1.41 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.5% +0.3% (较上年同期) -1.5% -1.6% 0745 法国消费者信心指数 11月 正85 正85 0900 意大利消费者信心指数 11月 101.6 101.4 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +3.3% (较上年同期) -- +11.0% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正30 正31 11月27日(四) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少0.2 减少2.2 未经季节调整失业人数(万人) 270 270 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 288.7 0900 意大利制造业信心指数 11月 95.9 96.0 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.1% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.05 经济景气指数 100.3 100.7 工业景气指数 负5.4 负5.1 服务业景气指数 正4.0 正4.4 消费者信心指数 负11.6 负11.1 消费者通胀预期指数 -- 正5.3 生产者通胀预期指数 -- 正0.2 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 8.6 8.5 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.8% 11月28日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 11月 负1 负2 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.3% +0.5% (较上年同期) +8.6% +9.0% 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +1.5% -3.2% (较上年同期) +1.4% +2.3% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.4% -0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.5% 0800 瑞士KOF领先指标 11月 100.1 99.8 0900 意大利失业率 10月 12.6% 12.6% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +0.3% +0.4% 1000 欧元区失业率 10月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 12月1日当周 12月1日(一) 0830 瑞士制造业PMI 11月 -- 55.3 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 -- 49.0 0850 法国Markit制造业PMI 11月 -- 47.6 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 50.0 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季终值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 -- 50.4 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加9.15 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加18.09 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.267 M4货供额(较前月) -- -0.7% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 53.2 (完)