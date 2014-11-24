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市场报道 | 2014年 11月 24日 星期一 08:51 BJT

****欧洲经济指标预测--11月24日-12月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
   
    11月24日当周
    
    11月24日(一)
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                         第三季          --      419.6
    0900  德国Ifo企业景气判断指数                       11月        103.0      103.2
                 企业现况指数                                       108.0      108.4
                 企业预期指数                                        98.6       98.3
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               10月初值        --   顺差15.3    

    
    11月25日(二)
    0700  德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第三季修正值   +0.1%      +0.1%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.2%      +1.2%
    0745  法国企业景气指数                              11月         正97       正97
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)               9月           --      -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --      -3.1%   
    
    11月26日(三)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     10月           --       1.41
    0700  德国进口物价(较前月)                          10月         -0.5%     +0.3%
                      (较上年同期)                                   -1.5%     -1.6%
    0745  法国消费者信心指数                            11月         正85       正85
    0900  意大利消费者信心指数                          11月         101.6     101.4
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季修正值      +0.7%     +0.7%
                               (较上年同期)                          +3.0%     +3.0%
    0930  英国企业投资(较前季)                      第三季初值         --      +3.3%
                      (较上年同期)                                     --     +11.0%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 11月         正30       正31
    
    11月27日(四)
    0645  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                第三季          --      +0.2%
                           (较上年同期)                                --      +1.4%
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)              11月      减少0.2    减少2.2
              未经季节调整失业人数(万人)                              270        270
              经季节调整失业率                                       6.7%       6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                 --      288.7
    0900  意大利制造业信心指数                          11月         95.9       96.0
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    10月        +2.6%      +2.5%
                  民间贷款                                          -1.0%      -1.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --      +2.1%
    1000  欧元区企业景气指数                            11月           --       0.05
                经济景气指数                                        100.3      100.7
                工业景气指数                                        负5.4      负5.1
                服务业景气指数                                      正4.0      正4.4
                消费者信心指数                                     负11.6     负11.1
                消费者通胀预期指数                                     --      正5.3
                生产者通胀预期指数                                     --      正0.2
    1200  德国GfK消费者信心指数                         12月          8.6        8.5
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月初值       +0.1%      -0.3%
                                  (较上年同期)                      +0.6%      +0.7%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                           +0.1%      -0.3%
                             (较上年同期)                           +0.7%      +0.8%
    
    11月28日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                        11月            负1       负2
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)               11月          +0.3%     +0.5%
                            (较上年同期)                             +8.6%     +9.0%
    0700  德国实质零售销售(较前月)                     10月          +1.5%     -3.2%
                      (较上年同期)                                   +1.4%     +2.3% 
    0745  法国消费者支出(较前月)                       10月          +0.4%     -0.8%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月            --      +0.5%
    0800  瑞士KOF领先指标                              11月          100.1      99.8
    0900  意大利失业率                                 10月          12.6%     12.6%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月初值       -0.4%     +0.1%
                                  (较上年同期)                       +0.1%     +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.3%     +0.3%
                                    (较上年同期)                     +0.2%     +0.2%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  11月初值       +0.3%     +0.4%
    1000  欧元区失业率                                 10月          11.5%     11.5%
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月            --       持平
                               (较上年同期)                            --      -1.7%
    
    12月1日当周
    
    12月1日(一)
    0830  瑞士制造业PMI                                11月            --       55.3
    0845  意大利Markit/ADACI服务业PMI                  11月            --       49.0
    0850  法国Markit制造业PMI                          11月            --       47.6
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                      11月            --       50.0
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较上季)            第三季终值        --      -0.1%
                                 (较上年同期)                          --      -0.4%
    0900  欧元区Markit制造业PMI                        11月终值        --       50.4
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                       10月       　   --   增加9.15
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                     --  增加18.09
          抵押贷款批准件数(千件)                                       --     61.267
          M4货供额(较前月)                                             --      -0.7%
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月            --       53.2 (完)
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