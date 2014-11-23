南非汇市：兰特上扬，受欧元区和中国刺激政策驱动

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡11月21日 - 南非兰特周五连续第二个交易日走坚，因欧元区和中国继续出台刺激举措使高收益高风险的新兴市场资产更具吸引力。
截至1447 GMT，兰特/美元 攀升0.33%报10.9200，延续前一日的涨势。前一日南非央行决定维持利率不变，推动兰特升逾11.000兰特大关，接近三周高位。
稍早，欧洲央行总裁德拉吉表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。就在同一天，中国意外降息，意在刺激逐步放缓的经济活动。
这些举措公布后兰特走升，特别是周四南非央行新任总裁甘亚格暗示，国内消费者物价处于下降趋势。
本月稍早南非通胀率降至央行6%的目标上限之下，央行预期2015年平均通胀率为5.3%。(完)
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选