金砖国家：11月21日股汇市收盘纵览

路透11月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月21日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1.44%，收报1,004.35点。

中国股市：沪综指收升1.4%，券商保险领涨助推大盘技术性反弹

香港股市：恒指周线下跌2.7%，尽管本周推出沪港通

中国汇市：购汇盘趋强推动人民币收市微跌，短期市场观望为主

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巴西股市：大涨并提振拉美市场，投资者猜测政府将提名一位重视市场情况的财长以振兴经济，带动股指升至三周高位。指标股指Bovespa指数 涨5.02%，报56,084.04点。 拉美汇市：巴西雷亚尔急升，因中国央行降息鼓舞投资者

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南非股市：飙升逾3%，矿业类股领涨，亦追随中国降息之后的全球股市走势。中国是主要大宗商品消费国。指标Top-40绩优股指数 劲扬3.6%，报45,250.63点，综合指数 大涨3.21%，至50,855.09点。

南非汇市：兰特上扬，受欧元区和中国刺激政策驱动

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印度股市：飙升并创历史新高，Kotak Mahindra银行收购ING Vysya，点燃了印度银行业进一步整合的希望，从而推动金融类股飙升；有关冬季议会会期之前展开进一步改革的预期，也推动股市上涨。

指标BSE股指 收涨0.95%，报28,334.63点；脱离盘中所及历史新高28,360.66点。NSE指数 收高0.9%，报8,477.35点；盘中一度创下8,489.80点的历史新高。

印度汇市：卢比上涨，从上日所及的九个月低点反弹，因中国降息之后市场人气改善，同时印度国内股市在冬季议会会期之前创下纪录新高。印度卢比兑美元 收报61.7625/7725，上日收盘价为61.94/95。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.77%，报1,058.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.6%，报577.25点。