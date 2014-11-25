版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:13 BJT

金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.69%，收报1,011.23点。

中国股市：沪综指放量收升1.9%至逾三年新高，受央行意外降息提振

香港股市：恒指创9月3日以来最大百分比涨幅，受中国降息提振

中国汇市：人民币收创近两个月新低，受央行降息及购汇盘趋强带动

============================================================================

巴西股市：拉美股市基本持平，巴西股市盘中上涨，但指标股指Bovespa指数 收跌1.21%，报55,406.91点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔回吐近期涨幅，因巴西经常帐赤字触及创纪录水平

============================================================================

南非股市：收低，受金属价格下降影响，Assore等矿业类股拖累大盘，但Naspers和Netcare等个股强劲涨势使大盘跌幅受限。指标Top-40绩优股指数 跌0.37%，报45,082.77点，综合指数 跌0.25%，至50,727.22点。

南非汇市：兰特小跌，在GDP数据公布前遭遇获利了结

============================================================================

印度股市：创历史新高，之前中国和欧洲进一步实施刺激性政策的前景，提振了全球风险胃纳；当前冬季议会会期期间实施更多改革的预期也带来帮助。指标BSE股指 收涨0.58%，报28,499.54点；盘中触及历史新高28,541.96点。NSE指数 收高0.62%，报8530.15点；脱离盘中历史新高8,534.65点。

印度汇市：卢比走低，因印度国有银行和进口商持续买进美元；而多数亚洲货币走高，因中国和欧洲实施货币刺激后寄望会有更多外资流入。印度卢比兑美元 收报61.9350/9450，上日收盘价为61.7625/7725。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.64%，报1,076.160点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.44%，报585.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.57%，报44.9970卢布；卢布兑欧元 涨1.27%，报55.9575卢布。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐