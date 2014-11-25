金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.69%，收报1,011.23点。
中国股市：沪综指放量收升1.9%至逾三年新高，受央行意外降息提振
香港股市：恒指创9月3日以来最大百分比涨幅，受中国降息提振
中国汇市：人民币收创近两个月新低，受央行降息及购汇盘趋强带动
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巴西股市：拉美股市基本持平，巴西股市盘中上涨，但指标股指Bovespa指数 收跌1.21%，报55,406.91点。 拉美汇市：巴西雷亚尔回吐近期涨幅，因巴西经常帐赤字触及创纪录水平
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南非股市：收低，受金属价格下降影响，Assore等矿业类股拖累大盘，但Naspers和Netcare等个股强劲涨势使大盘跌幅受限。指标Top-40绩优股指数 跌0.37%，报45,082.77点，综合指数 跌0.25%，至50,727.22点。
南非汇市：兰特小跌，在GDP数据公布前遭遇获利了结
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印度股市：创历史新高，之前中国和欧洲进一步实施刺激性政策的前景，提振了全球风险胃纳；当前冬季议会会期期间实施更多改革的预期也带来帮助。指标BSE股指 收涨0.58%，报28,499.54点；盘中触及历史新高28,541.96点。NSE指数 收高0.62%，报8530.15点；脱离盘中历史新高8,534.65点。
印度汇市：卢比走低，因印度国有银行和进口商持续买进美元；而多数亚洲货币走高，因中国和欧洲实施货币刺激后寄望会有更多外资流入。印度卢比兑美元 收报61.9350/9450，上日收盘价为61.7625/7725。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.64%，报1,076.160点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.44%，报585.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.57%，报44.9970卢布；卢布兑欧元 涨1.27%，报55.9575卢布。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。