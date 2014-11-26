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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 08:18 BJT

金砖国家：11月25日股汇市收盘纵览

路透11月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月25日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.21%，收报1,009.10点。

中国股市：沪综指收升1.4%续创逾三年新高，降息利好持续发酵

香港股市：恒指收盘小跌，因投资者趋于谨慎

中国汇市：中资大行结汇助人民币逆转收升，成交额创逾两个月新高

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巴西股市：巴西总统罗塞夫或将提名Joaquim Levy担任财长的预期提振巴西股市。指标股指Bovespa指数 收涨0.28%，报55,560.81点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人押注对市场友好人士出任新财长

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南非股市：收低，受金属价格下降影响，矿业类股拖累大盘。但家具公司Steinhoff股价跳涨，之前公布了57亿美元的收购交易，以进军服装市场。指标Top-40绩优股指数 跌0.38%，报44,909点，综合指数 跌0.43%，至50,507点。

南非汇市：兰特上涨，因国内第三季经济改善

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印度股市：印度NSE指数收低，脱离盘中触及的历史新高；金融类股挫跌，因市场担心议会将推迟保险提案的审批，同时离岸衍生品新规亦引发对外资流入情况的担忧。指标BSE股指 收跌0.57%，报28,338.05点；周一触及历史新高28,541.96点。NSE指数 收跌0.8%，报8,463.10点；盘中触及历史新高8,535.35点。

印度汇市：卢比走高，盘中走势震荡，因保管银行和一家大型公司的美元卖盘，帮助抵消了进口商的美元需求。印度卢比兑美元 收报61.86/87，上日收盘价为61.9350/9450。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.02%，报1,054.380点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.32%，报571.95点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.81%，报46.2630卢布；卢布兑欧元 跌2.79%，报57.5200卢布。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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