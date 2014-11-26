金砖国家：11月25日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透11月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月25日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.21%，收报1,009.10点。
中国股市：沪综指收升1.4%续创逾三年新高，降息利好持续发酵
香港股市：恒指收盘小跌，因投资者趋于谨慎
中国汇市：中资大行结汇助人民币逆转收升，成交额创逾两个月新高
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巴西股市：巴西总统罗塞夫或将提名Joaquim Levy担任财长的预期提振巴西股市。指标股指Bovespa指数 收涨0.28%，报55,560.81点。 拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，因投资人押注对市场友好人士出任新财长
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南非股市：收低，受金属价格下降影响，矿业类股拖累大盘。但家具公司Steinhoff股价跳涨，之前公布了57亿美元的收购交易，以进军服装市场。指标Top-40绩优股指数 跌0.38%，报44,909点，综合指数 跌0.43%，至50,507点。
南非汇市：兰特上涨，因国内第三季经济改善
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印度股市：印度NSE指数收低，脱离盘中触及的历史新高；金融类股挫跌，因市场担心议会将推迟保险提案的审批，同时离岸衍生品新规亦引发对外资流入情况的担忧。指标BSE股指 收跌0.57%，报28,338.05点；周一触及历史新高28,541.96点。NSE指数 收跌0.8%，报8,463.10点；盘中触及历史新高8,535.35点。
印度汇市：卢比走高，盘中走势震荡，因保管银行和一家大型公司的美元卖盘，帮助抵消了进口商的美元需求。印度卢比兑美元 收报61.86/87，上日收盘价为61.9350/9450。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.02%，报1,054.380点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.32%，报571.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.81%，报46.2630卢布；卢布兑欧元 跌2.79%，报57.5200卢布。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申