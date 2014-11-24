全球经济：全球并购交易规模突破3万亿美元，为2007年来最高

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透11月21日 - 今年为止已宣布的并购交易金额超过3兆(万亿)美元，为2007年来最高，医疗，能源和电力行业的并购规模拔得头筹。
据汤森路透数据，截止11月20日全球总体交易规模较上年同期跳涨约48%至3.06万亿美元。
高盛 仍稳坐并购咨询顾问的第一把交椅，为价值达8,770亿美元的并购交易提供咨询服务，摩根大通以6,510亿美元紧随其后，花旗集团以6,330亿美元位列第三。
摩根士丹利从去年季军的位置下滑至第五。
自金融危机以来，并购市场一直表现的不温不火，随着股市复苏，以及坐拥大笔现金的企业信心增强，才又焕发生机。
美国市场并购活动火爆，以1.41万亿美元的交易规模领先，较上年增加58%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
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