全球经济：全球并购交易规模突破3万亿美元，为2007年来最高

路透11月21日 - 今年为止已宣布的并购交易金额超过3兆(万亿)美元，为2007年来最高，医疗，能源和电力行业的并购规模拔得头筹。

据汤森路透数据，截止11月20日全球总体交易规模较上年同期跳涨约48%至3.06万亿美元。

高盛 仍稳坐并购咨询顾问的第一把交椅，为价值达8,770亿美元的并购交易提供咨询服务，摩根大通以6,510亿美元紧随其后，花旗集团以6,330亿美元位列第三。

摩根士丹利从去年季军的位置下滑至第五。

自金融危机以来，并购市场一直表现的不温不火，随着股市复苏，以及坐拥大笔现金的企业信心增强，才又焕发生机。

美国市场并购活动火爆，以1.41万亿美元的交易规模领先，较上年增加58%。(完)