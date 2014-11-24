日本个股：丰田将召回部分2006-2011款雷克萨斯车型，因燃油可能泄漏

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透底特律11月21日 - 美国监管机构周五表示，丰田汽车 将在美国市场召回422,509辆雷克萨斯(凌志)豪华品牌轿车，因为燃油可能泄漏，增加车辆起火风险。
此次召回涉及2007-2010款雷克萨斯LS，2006-2011款雷克萨斯GS，以及2006-2011款雷克萨斯IS。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，这些车辆的油压传感器与供油管连接处可能会出现泄漏。如果出现火星，就可能发生起火事故。
丰田对NHTSA表示，尚未获知这种情况导致的起火或伤亡事故。
丰田将从下月初开始通知受影响车辆的车主，将车辆送到经销商处维修。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。