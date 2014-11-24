日本个股：丰田将召回部分2006-2011款雷克萨斯车型，因燃油可能泄漏

中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部

路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。