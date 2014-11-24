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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 08:25 BJT

日本个股：丰田将召回部分2006-2011款雷克萨斯车型，因燃油可能泄漏

路透底特律11月21日 - 美国监管机构周五表示，丰田汽车 将在美国市场召回422,509辆雷克萨斯(凌志)豪华品牌轿车，因为燃油可能泄漏，增加车辆起火风险。

此次召回涉及2007-2010款雷克萨斯LS，2006-2011款雷克萨斯GS，以及2006-2011款雷克萨斯IS。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，这些车辆的油压传感器与供油管连接处可能会出现泄漏。如果出现火星，就可能发生起火事故。

丰田对NHTSA表示，尚未获知这种情况导致的起火或伤亡事故。

丰田将从下月初开始通知受影响车辆的车主，将车辆送到经销商处维修。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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