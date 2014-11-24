日本已公布经济指标--2014/11/24

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.4% p +1.8% r 12月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.5% +2.6% 11月27日 +2.5% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +3.0% +3.1% 11月27日 +2.9% 工业生产(m/m) 9月 +2.9% r -1.9% r 11月27日 -0.6% 失业率 9月 3.6% @ 3.5% @ 11月27日 3.6% 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差7,100 逆差9,583 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -5.6% -4.7% 11月27日 -5.1% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
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路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。