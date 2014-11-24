东欧情势：普京称俄罗斯不容许遭到国际孤立，怪罪西方令关系恶化

**油价与权力**

制裁打击到俄罗斯疲弱的经济，并引发卢布贬值。今年以来卢布币值已跌约三分之一。全球油价下挫更使俄罗斯经济困境雪上加霜。石油是俄罗斯主要出口商品之一。

“如果能源价格是刻意压低的，这也打击那些引入限制的人，”普京并称，美国和沙特(沙乌地)阿拉伯等主要生产国共谋压低油价，从而损害俄罗斯经济。

普京表示大量供应来自美国页岩田、利比亚及沙特，还有伊拉克，包括来自伊斯兰国(IS)武装份子的黑市销售。他指责是那些大量供应造成油价下挫。

但普京对俄罗斯迟滞经济可能的后果，仍表现出目空一切的漠然。

“根本未必只有我们才会感受到制裁、油价大幅下挫(及)卢布走贬造成的负面影响或灾难性后果。这是不可能的！”