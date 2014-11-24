《中国报摘》--中国证券报11月24日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，正在研究制定区域性股权市场定位、发展路径、监管框架等具体规则。此外还在研究将中小企业私募债发行主体拓展到“新三板”挂牌公司；抓紧研究提出股票发行注册制改革方案。

* 其他:

--深圳证交所总经理宋丽萍表示，深交所正就解决中小企业和创新型企业融资难题方面推进多项工作，结合降低上市门槛的改革和注册制的推进，加快推出专门层次，增强创业板的包容性和灵活性。

--上海文广集团的旗下两家上市公司--百视通 和东方明珠 的重组事项披露，包含吸收换股合并、发行股份购买资产以及募集配套资金三大部分；百视通拟以每股32.54元人民币的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，换股比例为3.04:1。