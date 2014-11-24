《中国报摘》--中国证券报11月24日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋表示，正在研究制定区域性股权市场定位、发展路径、监管框架等具体规则。此外还在研究将中小企业私募债发行主体拓展到“新三板”挂牌公司；抓紧研究提出股票发行注册制改革方案。
* 其他:
--深圳证交所总经理宋丽萍表示，深交所正就解决中小企业和创新型企业融资难题方面推进多项工作，结合降低上市门槛的改革和注册制的推进，加快推出专门层次，增强创业板的包容性和灵活性。
--上海文广集团的旗下两家上市公司--百视通 和东方明珠 的重组事项披露，包含吸收换股合并、发行股份购买资产以及募集配套资金三大部分；百视通拟以每股32.54元人民币的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，换股比例为3.04:1。
--北京产权交易所项目信息显示，万达期货股份有限公司合计35.21%股权正在挂牌转让，其中，中储粮三家子公司打包转让万达期货30.67%股权，其余股份为中国烟草总公司旗下红证利德资本管理有限公司所转让，此次转让是引进战略投资者。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。