国际油市：美国原油期货守住因中国降息录得的涨幅，关注OPEC动向

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

降息之举对中国的石油需求是个好预兆，中国为全球第二大石油消费国。

投资人将关注石油输出国组织(OPEC)本周的会议，OPEC将决定是否减产以减少全球供应，藉此拉抬从6月以来跌掉30%的油价。

据伊朗半官方的迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周日报导，伊朗与沙特(沙乌地)阿拉伯这两个OPEC成员国的石油部长在11月27日维也纳的会议中碰面时，伊朗将试图说服沙特减产。

OPEC消息来源表示，一个由各国代表组成的小组，上周对OPEC的2015年油市展望进行检讨，为本周的会议进行准备，会议中将决定对原油过度供应的应对措施。

商品期货交易委员会(CFTC)表示，11月18日止当周，美国原油期货与期权净多仓减少。(完)

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