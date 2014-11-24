国际油市：美国原油期货守住因中国降息录得的涨幅，关注OPEC动向

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。
降息之举对中国的石油需求是个好预兆，中国为全球第二大石油消费国。
投资人将关注石油输出国组织(OPEC)本周的会议，OPEC将决定是否减产以减少全球供应，藉此拉抬从6月以来跌掉30%的油价。
据伊朗半官方的迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周日报导，伊朗与沙特(沙乌地)阿拉伯这两个OPEC成员国的石油部长在11月27日维也纳的会议中碰面时，伊朗将试图说服沙特减产。
OPEC消息来源表示，一个由各国代表组成的小组，上周对OPEC的2015年油市展望进行检讨，为本周的会议进行准备，会议中将决定对原油过度供应的应对措施。
商品期货交易委员会(CFTC)表示，11月18日止当周，美国原油期货与期权净多仓减少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/陈宗琦；审校 王兴亚/徐文焰)
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路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。