澳洲个股：必和必拓提高节本目标，以抵御商品市场动荡的冲击

* 必和必拓计划在2017年6月之前至少节省40亿美元

* 2015年会计年度资本支出将降至142亿美元

* 将在把资本返还股东前先增加现金储备

路透墨尔本11月24日 - 全球最大矿业巨头必和必拓 周一加快成本削减计划步伐，以应对铁矿石、煤炭和油价大幅下滑。该公司并表示，其正在剥离的资产虽然受到冲击，但仍有盈利。

必和必拓执行长Andrew Mackenzie表示，公司的优先任务是维持稳健的A级信用评级，保持或增加派息、以及投资于增长性项目，之后才是通过派发特别股息或回购股票，向股东返还资本。

“鉴于基本面的震荡状况，我们只会在资产负债表中的现金累增，也就是所有计划都可确保完成后，才向股东返还富余现金，”他在投资者简报会上表示。

Mackenzie称，必和必拓预期在2017年6月之前将至少节省40亿美元，高于此前预计的35亿美元，在过去两年节约66亿美元的基础上更进一步。

该公司还把当前会计年度资本支出预估调降4%至142亿美元，并称2016会计年度的资本支出将降至130亿美元，得益于在2015年中期剥离铝、锰和白银业务组建独立公司的计划。

必和必拓在8月时并未宣布资本返还，因为公司主要的大宗商品产品价格大跌。这令投资者感到失望。

Mackenzie指出，该公司状况要好于同业，归功于战略制定得当，以及强劲的资产负债状况助其抵御商品市场疲弱的冲击。

该公司最大的铁矿石业务今年遭遇铁矿石价格重挫48%的打击。价格下挫的主要原因是必和必拓、力拓 和Fortescue Metals Group 在市场大举出售低成本铁矿石。

与此同时，该公司生产的另外两种主要商品--煤炭和原油价格也大跌，煤炭价格触及五年半低点，油价则接近四年低位。

为了帮助提高公司的获利能力，必和必拓打算在明年剥离规模较小的铝、锰和白银资产，以及部分煤炭和镍资产，并成立独立的公司；这样一来该公司就可以专注于铁矿石、铜、煤炭和石油业务。

Mackenzie表示，尽管遭遇市场震荡，但拟剥离的业务现金流仍为正。(完)