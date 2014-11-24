《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月24日

路透香港11月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。（1美元=7.757港元 ） 美股道琼工业指数 周五收高91.06点，或0.51%，报17,810.06点。因中国减息和欧洲央行举措。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 157.570 5.62 32984 12.223 2.88 中国铝业 11.120 5.80 100782 3.450 3.61 中国移动 62.550 2.93 140783 97.040 2.31 中国人寿 46.140 5.20 83124 23.861 3.74 中石油 116.060 4.88 54359 9.003 3.48 中石化 84.130 4.28 82435 6.526 3.42 汇丰控股 49.500 0.75 1492107 76.794 0.38 中电信 62.810 3.60 16245 4.872 3.01 中国联通 15.080 3.79 184474 11.698 2.79 兖州煤业 8.560 7.27 43042 6.640 3.91 华能国际 46.590 4.56 20718 9.035 4.57 南方航空 20.230 3.90 7282 3.138 2.23 东方航空 21.870 3.31 11250 3.393 2.20 中芯国际 5.410 2.66 20108 0.839 1.12（完）