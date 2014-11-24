《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月24日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透香港11月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。（1美元=7.757港元 ） 美股道琼工业指数 周五收高91.06点，或0.51%，报17,810.06点。因中国减息和欧洲央行举措。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 157.570 5.62 32984 12.223 2.88 中国铝业 11.120 5.80 100782 3.450 3.61 中国移动 62.550 2.93 140783 97.040 2.31 中国人寿 46.140 5.20 83124 23.861 3.74 中石油 116.060 4.88 54359 9.003 3.48 中石化 84.130 4.28 82435 6.526 3.42 汇丰控股 49.500 0.75 1492107 76.794 0.38 中电信 62.810 3.60 16245 4.872 3.01 中国联通 15.080 3.79 184474 11.698 2.79 兖州煤业 8.560 7.27 43042 6.640 3.91 华能国际 46.590 4.56 20718 9.035 4.57 南方航空 20.230 3.90 7282 3.138 2.23 东方航空 21.870 3.31 11250 3.393 2.20 中芯国际 5.410 2.66 20108 0.839 1.12（完）
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。