《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月24日

*工商时报：

--11月以来新台币兑美元贬值幅度逾1.7%，寿险业者表示，由于海外资产部位大，台币贬值正是累积外汇变动价格准备金资产池的最佳时机，只要该资产池累积愈多，未来若是台币升值时因应汇率变动的能力就愈强，对寿险业长期汇兑成本控管，有正面影响。

--大陆触控面板大厂欧菲光 ，今年初在台湾成立分公司，并积极招兵买马争取台湾品牌厂触控面板订单；不过，今年触控面板厮杀得血流成河，评估营运效益未达目标，近期传出欧菲光将缩小在台营运规模，显示出触控面板杀价竞争可能暂歇。

--兆丰金 明日召开董事会，据了解，兆丰银增资三亿股募集资金，以及兆丰金发行交换债释股台企银计画，成为董事会主要的两大议案。

*经济日报：

--为争取更多大陆资金投入台股，金管会正在研议，大陆〞合格境内机构投资者〞(QDII)投资在金融机构的国际金融业务分行(OBU)或国际证券分公司(OSU)销售的基金，可不用计入五亿美元的额度内；一旦排除，有助引进更多陆资活水，活络台股。

--经济部工业局长吴明机今日将率队访问北京，洽谈两岸产业搭桥合作。据了解，台湾初步锁定下世代通讯技术(5G)、长期照护与电动车等趋势产业，盼与大陆一同做前瞻五至十年的产业技术合作。

--苹果 下世代A9处理器大单，台积电 确定入袋，明年元月开始于南科Fab 14 P7厂装机，预计7月量产。市场看好，台积电以技术实力压倒三星，拿下近八成A9订单，明年营运持续大补。台积电预定在12月4日召开的供应商大会上，宣示加快10奈米研发及量产脚步，预定二年内，再扳倒另一只〞大猩猩〞英特尔 。

--国际私募股权基金(Private Equity Fund)有意收购顶新集团手中的台北101(台北金融大楼公司)持股，私募基金主要看中101上市后更大投资利益；财政部高层指出，101是否上市，财政部尊重公司治理与专业自行评估。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。