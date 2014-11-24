人民币汇率：中国降息举措或终结人民币升值进程，未来波动可能加大

“昨晚(中国)降息，再加上日圆长期疲弱，中国央行面临的政治压力将会增大，要求让人民币温和贬值，这既可表明市场对降息的正常反应，也是为了在亚洲货币普遍面临下行压力的情况下增强竞争力，”Eurasia Group分析师在周六的客户研究报告中写到。

人民币在2014年初大幅走贬，两个月的时间里跌幅超过3%，这一现象被普遍视为北京方面对汇市投机客的一次袭击。尽管5月以来稳步回升，但人民币汇率年内迄今仍贬值1.17%。

不过，这一趋势已经让市场越来越警惕，美元指数 在今年下半年上涨10%，之前亚洲货币在日圆 的引领下普遍下跌。

但经济分析师警告称，中国人行不大可能希望引发人民币汇率的急跌，离岸人民币汇率 也没有因为央行声明而大幅变化。

“中国有一个涉及经济改革和再平衡的全面计划，因此不同于其他卷入全球货币危机的国家，”汇丰控股的分析师在研究报告中称，此事最终的结果可能是外汇市场波动性增大，而不是汇率的稳步上升或下降。

“结构性改革可能伴随着低增长、低通胀、利率逐步降低以及储蓄-投资缺口缩小(意味着经常账盈余减小)。所有这些实际上都暗示货币进一步上涨的空间减少。”(完)