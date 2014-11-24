台湾数据：10月季调失业率为3.87%，创逾六年半新低--主计总处

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北11月24日 - 台湾主计总处周一公布，10月经季节调整后失业率为3.87%，低于上月的3.90%，且创下逾六年半以来新低。
季调失业率的前低为2008年3月的3.86%。至于10月未经季节调整的失业率则为3.95%，上月为3.96%。
以下为相关细节：
10月 9月
失业率(%) 3.87 3.90
总劳动人口(千人) 11,565 11,556
就业者(千人) 11,118 11,104
失业者(千人) 447 451(完)
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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw/ct.asp...) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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