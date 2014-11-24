台湾数据：10月季调失业率为3.87%，创逾六年半新低--主计总处

路透台北11月24日 - 台湾主计总处周一公布，10月经季节调整后失业率为3.87%，低于上月的3.90%，且创下逾六年半以来新低。

季调失业率的前低为2008年3月的3.86%。至于10月未经季节调整的失业率则为3.95%，上月为3.96%。

以下为相关细节：

10月 9月

失业率(%) 3.87 3.90

总劳动人口(千人) 11,565 11,556

就业者(千人) 11,118 11,104

失业者(千人) 447 451(完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw/ct.asp...) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)