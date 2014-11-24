《新兴市场重要经济事件预告》--11月24日-12月1日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
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11月24日(一)
维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡都将出席。
罗安达--安哥拉央行货币政策会议(1000)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
11月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策会议。
11月26日(三)
菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将就该行对亚洲基建需求融资向外国记者讲话(0100)。
约翰尼斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)将在一场金融会议上致开幕辞。
11月27日(四)
哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa向议会提交2015年国家预算案(1230)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
11月28日(五)
暂无重要经济事件。
12月1日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华尔街日报举办的CEO理事会年会上发言(2245)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。