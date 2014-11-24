《新兴市场重要经济事件预告》--11月24日-12月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月24日(一)

维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡都将出席。

罗安达--安哥拉央行货币政策会议(1000)。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。

11月25日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策会议。

11月26日(三)

菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将就该行对亚洲基建需求融资向外国记者讲话(0100)。

约翰尼斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)将在一场金融会议上致开幕辞。

11月27日(四)

哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa向议会提交2015年国家预算案(1230)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

11月28日(五)

暂无重要经济事件。

12月1日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华尔街日报举办的CEO理事会年会上发言(2245)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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