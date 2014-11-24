瑞士金融：公投在即，央行重申反对增持黄金储备提议

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透瑞士乌斯特11月23日 - 瑞士央行周日重申反对将迫使央行增加黄金储备的提议，瑞士公民将在11月30日就此议题进行公投。
这项由瑞士右翼政党SVP所提出的公投案，目的是要阻止央行出脱其黄金储备，并要求央行将存放在国外的黄金移回国内，还要求央行资产至少20%的持仓需为黄金，上月这一比例为7.8%。
随着投票日期将近，瑞士央行近几周提高其反对此提议的声音，央行总裁更是对投下“同意”票的后果提出警告。
“这项提议是危险的，因为它将削弱瑞士央行，”瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在乌斯特市一处教堂发表的公共演讲中表示。
他表示，这项提议内容的条件将危及央行为瑞郎兑欧元汇率设下1.20上限的努力，而这是央行目前的政策工具之一。
如果公投结果是支持SVP的提议，那么央行在买进欧元阻升瑞郎时也必须买进黄金，将导致其干预成本增加。
周三的一项民调显示，支持央行增加黄金储备的民意下滑至38%，低于立法所需的过半支持率，也低于上月调查时的44%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
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