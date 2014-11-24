美国个股：未来两年英特尔股价或上涨30%--巴伦周刊

路透11月23日 - 巴伦周刊11月24日版报导，未来两年，微处理器制造商英特尔 的股价或上涨逾30%，至48美元。

巴伦周刊曾在2013年6月预计，英特尔股价将在五年内上涨一倍，目前该股高于35美元，已达到当年巴伦预测水平的一半。但巴伦周刊建议，现在还不到获利了结的时候。