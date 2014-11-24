美国个股：未来两年英特尔股价或上涨30%--巴伦周刊

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透11月23日 - 巴伦周刊11月24日版报导，未来两年，微处理器制造商英特尔 的股价或上涨逾30%，至48美元。
巴伦周刊曾在2013年6月预计，英特尔股价将在五年内上涨一倍，目前该股高于35美元，已达到当年巴伦预测水平的一半。但巴伦周刊建议，现在还不到获利了结的时候。
巴伦周刊称，两年后该股将比当前水平上涨30%，届时其基于未来获利预估的市盈率(本益比，P/E)将为16倍，与现在的按2014年获利预估计算的市盈率相同。(完) (编译 王颖；审校 白云)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。