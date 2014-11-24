版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 08:41 BJT

美国个股：未来两年英特尔股价或上涨30%--巴伦周刊

路透11月23日 - 巴伦周刊11月24日版报导，未来两年，微处理器制造商英特尔 的股价或上涨逾30%，至48美元。

巴伦周刊曾在2013年6月预计，英特尔股价将在五年内上涨一倍，目前该股高于35美元，已达到当年巴伦预测水平的一半。但巴伦周刊建议，现在还不到获利了结的时候。

巴伦周刊称，两年后该股将比当前水平上涨30%，届时其基于未来获利预估的市盈率(本益比，P/E)将为16倍，与现在的按2014年获利预估计算的市盈率相同。(完) (编译 王颖；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐