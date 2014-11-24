《中国重要政经日程》--11月24日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
==========================今日重要政经日程==========================
11/24日（周一）
*--外交部长王毅定于24日凌晨离京，赴奥地利维也纳出席伊朗核问题全面协议谈判。
==========================近期重要政经日程==========================
11/25日（周二）
--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。
--“《财经》年会--2015预测与战略”在北京举行（至27日）。
11/29日（周六）
--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。
--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。
12/6（周六）
--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。
*12/12（周五）
--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。
*12/20（周六）
--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。