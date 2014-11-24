《中国重要政经日程》--11月24日

==========================今日重要政经日程==========================

11/24日（周一）

*--外交部长王毅定于24日凌晨离京，赴奥地利维也纳出席伊朗核问题全面协议谈判。

==========================近期重要政经日程==========================

11/25日（周二）

--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。

--“《财经》年会--2015预测与战略”在北京举行（至27日）。

11/29日（周六）

--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。

--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。

12/6（周六）

--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。

*12/12（周五）

--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。

*12/20（周六）

--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。

注: * 代表新增日程