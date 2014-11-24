《中国报摘》--其他报纸重要消息11月24日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
**上海证券报**
--中央农村工作领导小组副组长陈锡文透露，农村集体经营性建设用地入市改革试点方案正在按照相关程序报批，快的话年内，慢的话明年年初，试点方案就会出台。同时，土地承包经营权和农民住房财产权抵押方案也已报批。
--记者获悉，中国自主研发的“网络身份证”(eID)技术已经成熟，并建立起全国唯一的“公安部公民网络身份识别系统”，公安部第三研究所正在制定eID相关标准，部分标准已经进行送审阶段。
**证券时报**
--港交所行政总裁李小加在沪港通开启一周后发表网络日志做阶段性总结，他认为，从运行的安全性和稳定性来打分，首周表现至少可以得“良”；而从交易量角度来看，尽管没有出现火爆局面，但并不担心。
**东方早报**
--中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，中国经济新常态具有增长减速、深度调整以及风险显露三个基本特征；在部分行业真正削减过剩产能的过程中，以往地方政府培植的不少“该死没死”的僵尸企业将难以为继，或进入破产。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。