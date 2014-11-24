《中国报摘》--其他报纸重要消息11月24日

--记者获悉，中国自主研发的“网络身份证”(eID)技术已经成熟，并建立起全国唯一的“公安部公民网络身份识别系统”，公安部第三研究所正在制定eID相关标准，部分标准已经进行送审阶段。

--港交所行政总裁李小加在沪港通开启一周后发表网络日志做阶段性总结，他认为，从运行的安全性和稳定性来打分，首周表现至少可以得“良”；而从交易量角度来看，尽管没有出现火爆局面，但并不担心。