中国债市动态：长端金融债收益率跌逾30BP，央行宣布不对称降息提振买气

IRS方面， 继央行宣布降息之后，五年期repo品种一度下跌逾30个点，不过随后小幅反弹。

中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。业内人士表示，经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。 （完）