中国债市动态：长端金融债收益率跌逾30BP，央行宣布不对称降息提振买气

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透上海11月24日 - 中国银行间债市周一早盘长端国债及金融债收益率大跌，其中10年国开债跌逾30bp。市场人士表示，央行上周五晚宣布不对称降息，市场做多情绪高涨，现券及IRS市场买气大幅提振,国债期货亦同步大涨，五年期国债期货主力合约一度涨逾1%。
据交易员透露，早盘10年期国债收益率最低成交在3.45%附近，上周收报3.67%，10年期国开债140205最低成交在3.80%左右，上周五收报4.09%。
IRS方面， 继央行宣布降息之后，五年期repo品种一度下跌逾30个点，不过随后小幅反弹。
此外，离岸市场CNH无本金互换（NDIRS）各期限跌幅在15BP以上。
中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。业内人士表示，经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。 （完）
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
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