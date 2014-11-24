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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 09:26 BJT

中国债市动态：长端金融债收益率跌逾30BP，央行宣布不对称降息提振买气

路透上海11月24日 - 中国银行间债市周一早盘长端国债及金融债收益率大跌，其中10年国开债跌逾30bp。市场人士表示，央行上周五晚宣布不对称降息，市场做多情绪高涨，现券及IRS市场买气大幅提振,国债期货亦同步大涨，五年期国债期货主力合约一度涨逾1%。

据交易员透露，早盘10年期国债收益率最低成交在3.45%附近，上周收报3.67%，10年期国开债140205最低成交在3.80%左右，上周五收报4.09%。

IRS方面， 继央行宣布降息之后，五年期repo品种一度下跌逾30个点，不过随后小幅反弹。

此外，离岸市场CNH无本金互换（NDIRS）各期限跌幅在15BP以上。

中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。业内人士表示，经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。 （完）

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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