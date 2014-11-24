德国个股：大众汽车有望达成2018年前税前利润率8%的目标--经济周刊

日本已公布经济指标--2017/4/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透法兰克福11月22日 - 德国经济周刊(Wirtschaftswoche)周六报导，汽车厂商大众汽车(福斯汽车)(Volkswagen) 正在削减成本和整顿发展和生产，有望达成2018年前税前利润率8%的目标。
该刊物引述公司消息人士的报导称，利润率目标仍然可望达成。
消息人士周五对路透表示，大众正在努力削减约100亿欧元的成本，以拉近和部分同业的获利能力差距。
该周刊并援引消息人士称，大众将自2016年起在其瑞典卡车业务Scania引进模组化生产平台，而其MAN SE卡车子公司则自2019年起采用。
熟知此事的消息人士证实，有两个卡车业务将受惠于模组化生产，Scania会率先采用。
当被要求置评时，大众发言人士表示，“我们在发展商用汽车模组化系统的进展非常不错。”(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。