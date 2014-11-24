德国个股：大众汽车有望达成2018年前税前利润率8%的目标--经济周刊

路透法兰克福11月22日 - 德国经济周刊(Wirtschaftswoche)周六报导，汽车厂商大众汽车(福斯汽车)(Volkswagen) 正在削减成本和整顿发展和生产，有望达成2018年前税前利润率8%的目标。

该刊物引述公司消息人士的报导称，利润率目标仍然可望达成。

消息人士周五对路透表示，大众正在努力削减约100亿欧元的成本，以拉近和部分同业的获利能力差距。

该周刊并援引消息人士称，大众将自2016年起在其瑞典卡车业务Scania引进模组化生产平台，而其MAN SE卡车子公司则自2019年起采用。

熟知此事的消息人士证实，有两个卡车业务将受惠于模组化生产，Scania会率先采用。