《全球重要经济事件一览表》--11月24日-12月1日

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11月24日(一)

维也纳--奥地利央行就欧洲经济一体化举行年会(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼，捷克央行总裁Miroslav Singer，欧洲复兴开发银行总裁Sir Suma Chakrabarti，和波兰央行总裁Marek Belka将出席。

伦敦--欧洲央行执委科尔在欧洲期货交易商清算公司(Eurex Clearing)组织的会议上发表主旨演讲(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley将在“变化中的支付市场”研讨会上发言。

东京--日本央行将公布10月政策会议记录(2350)。

11月25日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望报告(1030)。

东京--欧洲金融市场协会金融论坛。欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚、法国经济部长马克龙和日本央行副总裁中曾宏出席。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行公布银行业半年度金融稳定报告(1200)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在一晚宴上发表讲话(0905)。

名古屋--日本央行总裁黑田东彦发表讲话和召开记者会(0100)。

11月26日(三)

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在金融时报(FT)主办的“确保未来成长”银行业峰会上发表主旨演讲(0910)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话。

广岛--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对广岛商界领袖发表讲话。

赫尔辛基--欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰(至11月27日)。

11月27日(四)

墨尔本--澳洲国库部秘书长Martin Parkinson发表讲话(0130)。

维也纳--石油输出国组织(OPEC)召开会议。

11月28日(五)

暂无重要经济事件预告。

11月29日(六)

柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在南德日报(Suddeutsche Zeitung)主办的活动上发表主旨演讲(1030)。

12月1日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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