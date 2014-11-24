全球金市：金价持坚1,200美元上方，中国降息提振黄金需求预期

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。
根据周五公布的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至11月18日当周，投资黄金期货和期权的对冲基金和基金经理提高其净多仓，同时对白银的投资也转为净多仓。
瑞士央行周日重申反对将迫使央行增加黄金储备的提议，瑞士公民将在11月30日就此议题进行公投。
荷兰央行在周五的声明稿中表示，央行已将逾120吨存放在美国的黄金储备运回国内。此举据信可以对民众信心有“正面影响”。(完)
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路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。