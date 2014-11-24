全球金市：金价持坚1,200美元上方，中国降息提振黄金需求预期

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。

根据周五公布的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至11月18日当周，投资黄金期货和期权的对冲基金和基金经理提高其净多仓，同时对白银的投资也转为净多仓。

瑞士央行周日重申反对将迫使央行增加黄金储备的提议，瑞士公民将在11月30日就此议题进行公投。

荷兰央行在周五的声明稿中表示，央行已将逾120吨存放在美国的黄金储备运回国内。此举据信可以对民众信心有“正面影响”。(完)

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