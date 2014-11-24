《中国已公布新股发行上市日程表》--11月24日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/24 沪 柳州医药 732368 2,812.5 26.22 19.71 国都证券 11/27
11/24 沪 维格娜丝 732518 3,699.5 20.02 22.30 中信建投 11/27
11/24 深 燕塘乳业 002732 3,935 10.13 22.87 广发证券 11/27
11/24 深 雄韬股份 002733 3,400 13.16 22.31 招商证券 11/27
11/24 深 王子新材 002735 2,000 9.23 22.51 民生证券 11/27
11/24 深 凯发电气 300407 1,700 22.34 22.80 广发证券 11/27
11/24 深 道氏技术 300409 1,625 17.30 20.35 招商证券 11/27
11/25 沪 方盛制药 732998 *2,726 *14.85 *22.85 广发证券 11/28
11/25 沪 海南矿业 780969 *18,667 *10.34 *19.88 国泰君安 11/28
11/25 深 三环集团 300408 *4,600 *29.39 *22.61 银河证券 11/28
11/27 沪 华电重工 780226 不超过15,000 -- -- 招商证券 12/2
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 沪 福达股份 603166 4,350 5.80 20.00 银河证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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