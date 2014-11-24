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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 08:55 BJT

我的钢铁网：11月21日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自11月21日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10,805万吨，环比上周统计数据增加62万吨，同口径库存10,301万吨；其中澳矿5,571万吨，巴西1,937万吨，印度75万吨，贸易矿3,767万吨，精粉382万吨，球团229万吨，块矿1,030万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,092万吨，环比上周增2.6%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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