我的钢铁网：11月21日中国主要港口铁矿石库存统计

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
以下内容节选自11月21日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10,805万吨，环比上周统计数据增加62万吨，同口径库存10,301万吨；其中澳矿5,571万吨，巴西1,937万吨，印度75万吨，贸易矿3,767万吨，精粉382万吨，球团229万吨，块矿1,030万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,092万吨，环比上周增2.6%。(完)
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路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。