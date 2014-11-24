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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 09:05 BJT

香港个股：国药控股拟配股集资逾56亿港元，以扩大分销及零售网络

路透香港11月24日 - 中国最大药品分销商--国药控股股份有限公司 周一称，公司将配售H股股份，集资56.46亿港元，以扩大分销及零售网络。

公告称，拟按每股28.4港元，向6-10名承配人配售最多约1.988亿股H股股份，集资所得款项净额估计约55.5亿港元。

“是次集资拟用于扩大医药分销及零售网络，并补充业务扩展后所需的流动资金。”国药控股董事长魏玉林在公告中称。

配售价较上周五收市价30.7港元，折让7.5%。配售股份相当于H股现有股本20%及经扩大后H股股本16.67%，以及经扩大后全部股本的7.18%。

中金香港证券、摩根士丹利 以及瑞银 负责是次配售安排。

今年中，国药控股与其关联人--综合性民营企业复星国际 联手组建合资公司，建设全国性医药物流网络，计划五年内建成覆盖全国的现代化物流配送平台。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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