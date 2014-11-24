香港个股：国药控股拟配股集资逾56亿港元，以扩大分销及零售网络

路透香港11月24日 - 中国最大药品分销商--国药控股股份有限公司 周一称，公司将配售H股股份，集资56.46亿港元，以扩大分销及零售网络。

公告称，拟按每股28.4港元，向6-10名承配人配售最多约1.988亿股H股股份，集资所得款项净额估计约55.5亿港元。

“是次集资拟用于扩大医药分销及零售网络，并补充业务扩展后所需的流动资金。”国药控股董事长魏玉林在公告中称。