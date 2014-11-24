长江期货：中国期指主力空头跑步进场

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
以下内容节选自11月24日的《期货日报》：
上周五，股指期货大幅上涨，主力合约IF1412一举收复周一至周三连续三天阴线的“失地”。期指市场总持仓量下降5,855手，剔除IF1411合约到期交割的影响，持仓量下降3,613手。
持有较大规模现货头寸的机构投资者风险管理与卖空套保需求较高。一般情况下，期指市场主力空方持仓相对较集中。因此，往往当期指持仓量上升时，前20席位多空轧差所得的净空持仓量随之上升。当期指持仓量下降时，主力净空持仓量多数情况下会出现下降。上周五期指整体持仓量略有下降，前20席位净空持仓量反而大幅上升。前20名席位在IF1412与IF1503合约上共持买单128,409手、卖单149,700手，主力净空持仓量21,291手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
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