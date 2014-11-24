长江期货：中国期指主力空头跑步进场

持有较大规模现货头寸的机构投资者风险管理与卖空套保需求较高。一般情况下，期指市场主力空方持仓相对较集中。因此，往往当期指持仓量上升时，前20席位多空轧差所得的净空持仓量随之上升。当期指持仓量下降时，主力净空持仓量多数情况下会出现下降。上周五期指整体持仓量略有下降，前20席位净空持仓量反而大幅上升。前20名席位在IF1412与IF1503合约上共持买单128,409手、卖单149,700手，主力净空持仓量21,291手。(完)