金瑞期货：上期有色金属指数高位承压，维持振荡行情

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
以下内容节选自11月24日的《期货日报》：
尽管上周中国汇丰PMI创6个月新低，欧元区制造业PMI也降至16个月最低水平，但有色金属整体表现略好，维持区间振荡格局。上期有色金属指数上周一开2,691点，收2,709点，最高2,730点，涨幅约0.6%。指数成分铜1501上周上涨420元/吨(0.89%)、锌1501上周上涨265元/吨(1.84%)、铝1501上周上涨110元/吨(1.21%)、铅1501上周上涨110元/吨(1.12%)。铜近月升水是指数与成分表现差异的主要原因，上周一和周二指数换月移仓，铜的移仓收益降低约13.3指数点，占指数比例0.49%。
央行降息直接降低企业的融资成本，提振房地产的投资意欲，增加金属需求，使有色有望短暂冲高。但是中长期来看，中国经济增速预计在结构性调整中持续下滑，消费端持续疲弱，加上美元走强，欧元区经济疲弱，预计有色金属价格将高位受压，维持振荡行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
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