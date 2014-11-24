宝城期货：降息或打破沪胶盘整格局，供应过剩现状有望缓解

近两周来，沪胶主力1501合约期价运行态势由前期单边下跌后的超跌反弹格局转为上下压力线不断收敛的三角形区间振荡模式。多空分歧显着，因此沪胶短期难以选择方向性突破，无法形成趋势性行情。不过，随着上周五晚间央行意外公布非对称降息以后，预计本周沪胶迎来突破上涨行情的概率较大。

在多空力量分歧显着的情况下，随着新生利多因素的加入，原本双方力量达成平衡格局的沪胶市场将决出胜负，形成有利于多头进攻的环境。贷款利率的下降将激发市场需求潜力，沪胶下游疲弱的局面有望改善，供应过剩的失衡现状也将得到缓解，胶价重心会形成缓慢上移的预期。(完)