宝城期货：降息或打破沪胶盘整格局，供应过剩现状有望缓解

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
以下内容节选自11月24日的《期货日报》：
近两周来，沪胶主力1501合约期价运行态势由前期单边下跌后的超跌反弹格局转为上下压力线不断收敛的三角形区间振荡模式。多空分歧显着，因此沪胶短期难以选择方向性突破，无法形成趋势性行情。不过，随着上周五晚间央行意外公布非对称降息以后，预计本周沪胶迎来突破上涨行情的概率较大。
在多空力量分歧显着的情况下，随着新生利多因素的加入，原本双方力量达成平衡格局的沪胶市场将决出胜负，形成有利于多头进攻的环境。贷款利率的下降将激发市场需求潜力，沪胶下游疲弱的局面有望改善，供应过剩的失衡现状也将得到缓解，胶价重心会形成缓慢上移的预期。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
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