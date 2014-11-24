期货日报：多空因素交织下沪铜上下两难

沪铜近期走势纠结，主力合约在46,000-48,000元/吨窄幅波动，伦铜3月在6,500-6,800美元/吨区间运行。此前利空因素云集，但铜价依然坚挺，而在周五央行公布降息后，夜盘铜价一度高开上行，但终以上影线收盘而回到盘整区间。种种迹象表明，多空因素交织下，铜价上下两难，近期或延续盘整。