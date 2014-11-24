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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 09:07 BJT

期货日报：多空因素交织下沪铜上下两难

以下内容节选自11月24日的《期货日报》：

沪铜近期走势纠结，主力合约在46,000-48,000元/吨窄幅波动，伦铜3月在6,500-6,800美元/吨区间运行。此前利空因素云集，但铜价依然坚挺，而在周五央行公布降息后，夜盘铜价一度高开上行，但终以上影线收盘而回到盘整区间。种种迹象表明，多空因素交织下，铜价上下两难，近期或延续盘整。

当前现货升水坚挺表明铜价现阶段较难下跌，国储收铜以及库存偏低对铜价形成较强的支撑，但是消费疲弱以及供给增加对铜价形成近期的利空，中国经济增速将进一步下滑则成为较长期的利空压制。总体上，预计近期铜价难以走出明显的趋势性行情，或延续盘整走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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