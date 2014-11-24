中证网：郑棉创近五年新低，因短期供应压力增大而需求难有好转

上周，郑棉在五个交易日中收出四根阴线。据统计，主力合约郑棉1505上周累计跌幅为3.19%，报收于12,590元/吨，盘中更是一度下跌至12,560元/吨，跌破万三支撑位的同时，更是创下2009年4月以来的最低值。外盘方面，美棉上周处于震荡态势，美棉指数在五个交易日内仅微跌0.18%。

分析人士表示，11月国内棉花大量上市，短期棉花供给压力增大，机采棉采摘逐步上市，而下游补库结束，加上外纱竞争激烈，需求难有好转。值得注意的是，相关政策指出明年3月份前不抛储，对郑棉近月合约价格起支撑作用，但远月合约仍受充足供应压制。短期来看，郑棉仍面临下行压力，但下行空间不宜过分看大。(完)