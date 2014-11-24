中证网：郑棉创近五年新低，因短期供应压力增大而需求难有好转

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
以下内容节选自11月24日的中证网：
上周，郑棉在五个交易日中收出四根阴线。据统计，主力合约郑棉1505上周累计跌幅为3.19%，报收于12,590元/吨，盘中更是一度下跌至12,560元/吨，跌破万三支撑位的同时，更是创下2009年4月以来的最低值。外盘方面，美棉上周处于震荡态势，美棉指数在五个交易日内仅微跌0.18%。
分析人士表示，11月国内棉花大量上市，短期棉花供给压力增大，机采棉采摘逐步上市，而下游补库结束，加上外纱竞争激烈，需求难有好转。值得注意的是，相关政策指出明年3月份前不抛储，对郑棉近月合约价格起支撑作用，但远月合约仍受充足供应压制。短期来看，郑棉仍面临下行压力，但下行空间不宜过分看大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
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