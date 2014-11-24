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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 09:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元保持涨势，但交投淡静

路透11月24日 - 0059GMT

* 澳元/美元突破小时阻力位0.8680.85，交叉盘需求提供支撑

* 中国周五降息，刺激空头回补/新的买盘

* 阻力位在周五高点0.8723，传言有选择权的行权价在0.8700处

* 市场将关注铁矿石期货和上海股市，找寻交易线索 (完)

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