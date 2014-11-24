汽车产业：特斯拉正与德国宝马讨论电池与轻量化零件合作事宜

路透法兰克福11月23日 - 美国电动车生产商特斯拉汽车 执行长伊隆-马斯克对德国明镜周刊表示，该公司目前正与德国宝马汽车 就电池与轻量化零件可能的结盟进行讨论。

马斯克在周日出刊的访问中，以“有兴趣”与“相对节省成本”形容宝马制造的碳纤维强化车体零件。

宝马与材料供应商SGL 建立了合资企业，生产强化碳纤维车身部件，供旗下的i3掀背电动车与i8插电式油电混合跑车使用。

宝马官员未能立即对报导进行评论。

“我们正在讨论能否就电池技术或充电站进行合作，”报导引述马斯克的话表示。

对于结盟具体性质目前尚无进一步细节，但宝马与特斯拉高管已于6月会谈，讨论研发制造不同类型电动车能共同使用的充电站。

宝马的对手戴姆勒 上月表示，将持续与特斯拉共同合作，即便此前已出售手头剩下的4%特斯拉股份。特斯拉也正与丰田汽车 就电动运动型车(运动休旅车，SUV)进行合作。