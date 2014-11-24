汽车产业：特斯拉正与德国宝马讨论电池与轻量化零件合作事宜

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透法兰克福11月23日 - 美国电动车生产商特斯拉汽车 执行长伊隆-马斯克对德国明镜周刊表示，该公司目前正与德国宝马汽车 就电池与轻量化零件可能的结盟进行讨论。
马斯克在周日出刊的访问中，以“有兴趣”与“相对节省成本”形容宝马制造的碳纤维强化车体零件。
宝马与材料供应商SGL 建立了合资企业，生产强化碳纤维车身部件，供旗下的i3掀背电动车与i8插电式油电混合跑车使用。
宝马官员未能立即对报导进行评论。
“我们正在讨论能否就电池技术或充电站进行合作，”报导引述马斯克的话表示。
对于结盟具体性质目前尚无进一步细节，但宝马与特斯拉高管已于6月会谈，讨论研发制造不同类型电动车能共同使用的充电站。
宝马的对手戴姆勒 上月表示，将持续与特斯拉共同合作，即便此前已出售手头剩下的4%特斯拉股份。特斯拉也正与丰田汽车 就电动运动型车(运动休旅车，SUV)进行合作。
特斯拉共同创办人马斯克也对明镜周刊表示，预计特斯拉将于5-6年内在德国建立一座电池制造厂。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
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路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。