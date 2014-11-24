修正-香港新股：中广核电力IPO规模最高达32亿美元--IFR

路透香港11月23日 - 中国最大的核电生产商中广核电力将在周一进行首次公开发行(IPO)，最高筹资32亿美元，募资将用于扩大产能。

据汤森路透旗下的IFR周日稍晚援引知悉交易的消息人士报导称，是次IPO将发行88.2亿股，招股区间介于2.43-2.78港元。