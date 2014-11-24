修正-香港新股：中广核电力IPO规模最高达32亿美元--IFR

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
(将标头调整为“香港新股”)
路透香港11月23日 - 中国最大的核电生产商中广核电力将在周一进行首次公开发行(IPO)，最高筹资32亿美元，募资将用于扩大产能。
据汤森路透旗下的IFR周日稍晚援引知悉交易的消息人士报导称，是次IPO将发行88.2亿股，招股区间介于2.43-2.78港元。
此次IPO总规模将最高达到245.2亿港元(约合31.6亿美元)。
根据最初的招股说明书显示，中广核计划利用这笔资金扩大产能，新增九座发电装置，并增持母公司中国广核集团控股的一家核电厂的股权。
周日因非工作时间，路透未能立即获得中广核电力置评。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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