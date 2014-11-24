修正-《焦点》房地产和制造业不景气，给中国影子银行治理帮大忙

(修正：因英文原文有误，内文第七段中10月信贷数据的公布时间应由“上周”修正为“11月14日”)

路透上海/北京11月24日 - 中国当局设法治理“影子银行”活动的努力正在取得成效，这要归因于经济成长放缓和监管加强。

不过，一项力求限制高风险放贷活动的政策取得一些成果，对于中央政府来说并不完全是好消息，因小企业可能更难获得融资。中国央行周五宣布降息，也不大可能对它们有太大帮助。

影子银行包括银行的表外资产融资以及非传统金融机构贷款，所有这些放贷活动的监管力度都不及传统贷款，因而被认为风险较大。

根据金融稳定委员会(FSB)统计，2013年底时中国的影子银行规模列全球第三。该机构估计，中国不包含传统金融机构的“其他金融中介”资产规模当时略低于3万亿(兆)美元。

今年第三季度，影子银行占中国社会融资总规模的比重出现2008/09年金融危机以来的首次按季下降。社会融资总规模是一项衡量经济中流动性情况的广义指标。

信托公司提供的贷款减少了大约1,000亿元人民币(163.3亿美元)。根据路透基于央行数据的计算，制造商常常使用的一种短期融资方式--银行承兑汇票减少了6,683亿元人民币。

11月14日公布的10月信贷数据显示，这些形式的影子银行规模进一步萎缩。

瑞银驻香港分析师Donna Kwok表示，银行承兑汇票和信托贷款“过去几个月一直受监管加强的打压，因此这是一个持续趋势”。

随着监管收紧，信托公司规避风险意愿上升，从而遏制了信托贷款的增长。据消息人士透露，银监会4月下发关于信托公司风险监管的指导意见，明确了“谁家孩子谁抱”的控风险细化落实。此外，意见在风险防控环节亦要求，信托公司要建立流动性支持和资本补充机制。信托公司股东应承诺或在信托公司章程中约定，当信托公司出现流动性风险时，给予必要的流动性支持。

**监管变化**

安信信托 旗下风险经理Cissy Sun表示，禁止信托开展非标准化理财资金池业务的规定给该行业带来打击。她还称，信托公司已减少对房地产的投资，因为该行业利润率下降。中国10月房价同比跌幅创近四年来最高。

Sun还称，由于需要学习不同的行业监管规定，向房地产以外行业发放贷款的步伐将放缓。

随着制造业成长减速和监管加强，银行承兑汇票已然减少。

中国8月工业增速创近六年低点 ，之后仅小幅反弹。中国银行业者半年度报告称，制造业不良贷款(NPL)增加。

**对中小制造企业放款收紧**

根据中国一家大型银行负责监管承兑汇票发放的银行业人士，基于违约疑虑，对中小型制造业者的放款一直在收紧。

银行承兑汇票通常是商业银行用来支持存款以达成目标的短期工具。但中国银行监管机构2011年调整会计规则，使通过承兑汇票吸收的现金，不能再用来支持存款。

银行业人士表示，承兑票据因而失宠。

对中国来说，约束贷款的风险形式可能损害扩大对中小型企业贷款的既定目标。

主要大银行通常避免融资给规模较小的企业，宁可放款给国有企业。

然而政府也承认，创新的中小型企业将是未来推动经济的力量，也是就业增长的主要来源。

新华网9月援引央行副行长胡晓炼的话称，中国影子银行虽然存在经营不规范、监管套利问题，但在一定程度上也满足了经济发展多元化背景下的多层次融资需求，对其不能采取简单否定的态度。

中国影子银行图表：

link.reuters.com/sar33w (完) (编译 张若琪/许娜/郑茵 审校 李爽)